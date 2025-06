Klub-WM: Brasilien erwägt Ausrichtung in vier Jahren

Nach den Siegen von Botafogo gegen Paris und von Flamengo gegen Chelsea sind die TV-Quoten in Brasilien in die Höhe geschnellt.

Die in Brasilien von der Klub-WM ausgelöste Euphoriewelle will der heimische Verband CBF nutzen, um sich als Gastgeber einer möglichen zweiten Auflage des FIFA-Turniers in vier Jahren ins Spiel zu bringen.

Der neue CBF-Präsident Samir Xaud erklärte gegenüber der Tageszeitung O Globo, dass er am Freitag bei einem Treffen mit FIFA-Boss Gianni Infantino die Ausrichtung angeboten habe, und von jetzt an dafür arbeite, dass es auch klappt.

Nach den prestigeträchtigen Siegen von Botafogo gegen Paris Saint-Germain (1:0) und CR Flamengo gegen den FC Chelsea (3:1) sind nicht nur am Zuckerhut in Rio de Janeiro, Heimatstadt der beiden Klubs, die TV-Quoten für das Turnier in den USA in die Höhe geschnellt.