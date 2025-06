Klub-WM: Erleichterung bei Chelsea

Der FC Chelsea hat bei der Klub-WM in den USA das Achtelfinale erreicht. Der Conference-League-Sieger setzte sich mit 3:0 (2:0) gegen Esperance Tunis aus Tunesien durch und zog als Zweiter der Gruppe D hinter CR Flamengo aus Brasilien in die K.o.-Runde ein. Dort trifft der englische Fußball-Erstligist nun am Samstag (ab 22 Uhr im LIVETICKER) auf Benfica Lissabon.