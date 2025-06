Klub-WM: FC Bayern - Auckland City LIVE im TV, Stream, Ticker

Der FC Bayern startet am Sonntag in die Klub-WM. Es geht gegen einen krassen Außenseiter. Die Partie kommt im Free-TV.

Bischof und Tah standen bereits mit ihrem neuen Team auf dem Trainingsplatz. Bischof kündigte bereits an: „Ich will hier den Titel holen!“ Am Sonntag (18.00 Uhr im Liveticker) starten die Bayern gegen Auckland City bei der Klub-WM ihre Titel-Mission. Es folgen die Gruppen-Spiele gegen Boca Juniors (21. Juni) und Benfica (24. Juni).

So können Sie Bayern - Auckland live verfolgen:

Bayern winkt Geldregen

32 Teams sind dabei. Die Teilnehmer sind in acht Guppen à vier Teams aufgeteilt. Die Gruppensieger und die Zweiten kommen weiter ins Achtelfinale. Der FC Bayern will lange dabei bleiben - am liebsten bis zum 13. Juli und dem Finale im MetLife-Stadium in New Jersey.