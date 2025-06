Klub-WM im Zeichen von Wut und Protesten

Donald Trump nahm den Mund gewohnt voll. Die Klub-WM in den Vereinigten Staaten werde „unglaublich“ und „ein großartiger Wettbewerb“, versprach der US-Präsident. Und überhaupt sei es ja so: „Fußball geht durch die Decke!“

Am Sonntag trafen die ersten Nationalgardisten in LA ein, um gegen Demonstranten vorzugehen - gegen den Willen der Regierung von Kalifornien und der Bürgermeisterin. Sicherheitskräfte setzten Tränengas, Blendgranaten und Gummigeschosse ein in der Stadt, in deren Großraum Spiele der Klub-WM (Rose Bowl in Pasadena) und des parallel ausgetragenen Gold Cup (14. Juni bis 6. Juli/SoFi Stadium in Inglewood) ausgetragen werden, dazu Partien der „richtigen“ WM 2026 und die Sommerspiele 2028.