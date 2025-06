Klub-WM: Inter siegt mit zwei späten Toren

Gegen Außenseiter Urawa Red Diamonds dreht der Champions-League-Finalist Inter Mailand in der Schlussphase das Spiel.

Mit zwei späten Toren hat Champions-League-Finalist Inter Mailand bei der Klub-WM in den USA den ersten Sieg gefeiert und einen großen Schritt Richtung Achtelfinale gemacht.

Nach dem enttäuschenden 1:1 zum Auftakt gegen den mexikanischen Vertreter CF Monterrey bezwang der italienische Vizemeister den japanischen Außenseiter Urawa Red Diamonds nach 0:1-Rückstand noch mit 2:1 (0:1). Mit vier Punkten ist Inter vorerst Tabellenführer in der Gruppe E.

Urawa schockt Inter

Urawa ging in Seattle durch Ryoma Watanabe überraschend in Führung, als der ehemalige Regionalligaspieler des FC Ingolstadt die erste Chance zum 1:0 nutzte (11.). Danach dominierte zwar der Favorit, kam auch zu deutlich mehr Torschüssen, am Ende fehlte aber die Präzision.