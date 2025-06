Klub-WM ohne Ronaldo: „Nicht auf allen Hochzeiten tanzen“

Portugals Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo wird nicht an der bevorstehenden Klub-WM in den USA teilnehmen. Das stellte der 40-Jährige am Samstag auf einer Pressekonferenz vor dem Nations-League-Finale seiner Mannschaft in München (21.00 Uhr/RTL und DAZN) gegen Europameister Spanien klar.