Klub-WM: Personalschock beim BVB

Manfred Sedlbauer 10.06.2025 • 16:56 Uhr Am Freitag bricht Borussia Dortmund in Richtung USA zur Klub-WM auf. Zwei Spieler fallen kurzfristig aus.

Bis zuletzt hatte Borussia Dortmund auf eine schnellere Regeneration gehofft, jetzt ist es offiziell: Emre Can und Salih Özcan werden am Freitag nicht zur Klub-WM in die USA fliegen und für die gesamte Dauer des Turniers ausfallen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Das hat Trainer Niko Kovac am Dienstagmittag bei einer Medienrunde, bei der auch SPORT1 dabei war, bekanntgegeben.

Can und Özcan fallen aus

Bei Can liegt es an hartnäckigen Adduktorenproblemen. Bereits seit Wochen und Monaten plagt sich der BVB-Kapitän mit dieser Verletzung herum. Lange Zeit biss er sich durch, im Saisonendspurt musste er dann doch häufiger kürzertreten und fand sich des Öfteren auf der Ersatzbank wieder. Jetzt soll Can in Dortmund ein Rehaprogramm absolvieren.

Özcan hat sich vor drei Tagen im Training der türkischen Nationalmannschaft am Knie verletzt und wurde deshalb bereits aus dem Kader der Auswahl gestrichen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Hummels‘ Rückkehr ausgeschlossen

Der BVB plant trotz dieser beiden Ausfälle aber nicht, vertragslose Spieler extra für das Turnier nachzunominieren.

Spekulationen über eine mögliche Rückkehr von Mats Hummels, über die die Verantwortlichen tatsächlich vor einigen Wochen nachgedacht hatten, wurden daher im Keime erstickt. Auch wenn der Weltmeister wohl sofort zusagen würde.