Klub-WM: Real schlägt Salzburg und ist Gruppensieger

Im Achtelfinale kommt es für Xabi Alonso und Co. zum Kräftemessen mit einem Topteam. Salzburg scheidet hingegen aus.

Im Achtelfinale kommt es für Xabi Alonso und Co. zum Kräftemessen mit einem Topteam. Salzburg scheidet hingegen aus.

Der spanische Topklub Real Madrid hat bei der Klub-Weltmeisterschaft in den USA die nächste Pflichtaufgabe erfüllt und die Gruppenphase mit einem Sieg abgeschlossen. Im europäischen Duell besiegten die Königlichen am letzten Vorrundenspieltag Red Bull Salzburg mit 3:0 (2:0) und setzten sich mit sieben Punkten aus drei Spielen an die Spitze der Gruppe H. Im Achtelfinale kommt es nun zum Topduell mit Juventus Turin.