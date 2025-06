Klub-WM: Saudi-Fonds PIF als FIFA-Partner

Der Golf-Staat sieht sich "an der Spitze weltweiten Wachstums im Fußball".

Saudi-Arabien nutzt schon neun Jahre vor der geplanten WM-Endrunde im eigenen Land seine enormen Finanzressourcen zur Ausweitung seines Einflusses im Fußball. Nicht einmal mehr zehn Tage vor der Klub-WM in den USA (14. Juni bis 13. Juli) gaben der saudische Staatsfonds PIF und der Weltverband FIFA am Donnerstag eine partnerschaftliche Verbindung für die Premiere des neuen Turnierformats bekannt.

Der Deal stärke „die globale Präsenz des PIF im Sport“, ließ die FIFA in ihrer Mitteilung bereits in einem Teil der Überschrift eine mögliche Absicht für das Engagement ihres milliardenschweren Geschäftspartners anklingen. Zu konkreten Inhalten und der Höhe des finanziellen PIF-Engagements für den umstrittenen Wettbewerb mit 32 Mannschaften in elf Städten machten beide Seiten keine Angaben.