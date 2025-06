Klub-WM: Tah gibt Bayern-Debüt

Der Neuzugang steht im ersten Gruppenspiel gegen Auckland City in der Startelf.

Der Neuzugang steht im ersten Gruppenspiel gegen Auckland City in der Startelf.

Nationalspieler Jonathan Tah gibt im ersten Spiel der Klub-WM sein Debüt für den FC Bayern. Der Verteidiger steht in der Partie gegen Auckland City am Sonntag (18 Uhr im LIVETICKER) in der Startelf von Trainer Vincent Kompany.