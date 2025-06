Klub-WM: Trump schickt offenbar Grenzbeamte in Spielorte

Bereits beim Eröffnungsspiel in Miami in der Nacht zu Sonntag (ab 2 Uhr deutscher Zeit) soll die US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) sowie die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde (CBP) im Einsatz sein, wie der Fernsehsender NBC berichtet.

In dem Bericht wurde ein - inzwischen gelöschter - CBP-Post in den Sozialen Medien zitiert. „Lasst die Spiele beginnen! Die ersten Spiele der FIFA Klub-Weltmeisterschaft beginnen am 14. Juni in Miami“, hieß es in dem Beitrag auf X: „Die CBP wird in voller Montur bereit sein, die erste Runde der Spiele zu sichern.“