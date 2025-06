Klub-WM und U21-EM: Breites Angebot für TV-Zuschauer

Das Münchner Medien-Unternehmen deckt mit seiner Liveberichterstattung zwei wichtige Fußball-Turniere in diesem Sommer ab.

Das Münchner Medien-Unternehmen deckt mit seiner Liveberichterstattung zwei wichtige Fußball-Turniere in diesem Sommer ab.

Mit dem FC Bayern und Borussia Dortmund nehmen zwei deutsche Vereine an der anstehenden Klub-WM in den USA teil (14. Juni bis 13. Juli) - ihre Fans in der Heimat können jedes Spiel der beiden Mannschaften live bei SAT.1 und ProSieben verfolgen.