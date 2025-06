Klub-WM: Wende bei Spieler von Bayern-Gegner

Ayrton Costa wird zunächst die Teilnahme an der Klub-WM verwehrt. Nun folgt die Kehrtwende beim Verteidiger der Boca Juniors.

Erleichterung bei den Boca Juniors: Wie der argentinische Klub mitteilte, wird Verteidiger Ayrton Costa doch an der Klub-Weltmeisterschaft in den USA teilnehmen können.

Zuvor hatte Boca bekanntgegeben, dass die US-Einwanderungsbehörde einen Visum-Antrag des 25-Jährigen abgelehnt und eine Einreise in die USA verweigert hatte. Nun folgte die Wende.

Costa soll in Strafprozess verwickelt gewesen sein

Einen möglichen Grund nannte jedoch die spanische Zeitung Mundo Deportivo, die sich auf lokale Medien in Argentinien berief. So soll der Verteidiger 2018 in einen Strafprozess wegen versuchten Raubes verwickelt gewesen sein, weshalb er 2023 zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wurde.