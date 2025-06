Klub-WM: Wiedersehen zwischen Messi und PSG

Paris, das Messi im Sommer 2023 nach zwei Jahren verlassen hatte, war zuvor durch einen 2:0 (1:0)-Pflichtsieg über Miamis MLS-Konkurrenten Seattle Sounders als Sieger der B-Staffel in die K.o.-Runde eingezogen. Das Duell zwischen Messi, der am Dienstag seinen 38. Geburtstag feiert, und PSG findet am Sonntag in Atlanta/Georgia statt. Palmeiras trifft am Samstag (beide 18.00 Uhr MESZ) im brasilianischen Duell auf Botafogo FR aus Rio de Janeiro.