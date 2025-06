Kompany rotiert: Bayern mit sieben Wechseln gegen Benfica

Trainer Vincent Kompany von Fußball-Rekordmeister Bayern München rotiert im Gruppenfinale der Klub-WM gegen Benfica Lissabon kräftig durch. Im Vergleich zum Sieg gegen die Boca Juniors am vergangenen Freitag (2:1) nimmt der Belgier sieben Wechsel an seiner Startelf vor. Unter anderem kommt Neuzugang Tom Bischof in der Partie (21.00 Uhr MESZ/DAZN und Sat.1) in Charlotte zu seinem Debüt für die bereits fürs Achtelfinale qualifizierten Bayern.