Kompany: Sechs Tage Pause "nicht unwichtig"

Erst am Samstag geht es für die Bayern bei der Klub-WM weiter - jedoch gegen Paris Saint-Germain. Die Zeit bis dahin will der Rekordmeister nutzen.

Erst am Samstag geht es für die Bayern bei der Klub-WM weiter - jedoch gegen Paris Saint-Germain. Die Zeit bis dahin will der Rekordmeister nutzen.

Das hochklassige Viertelfinale gegen PSG findet erst am Samstag (18.00 Uhr MESZ/DAZN) in Atlanta statt. Für die Bayern ist es die mit Abstand härteste Prüfung bei dem Turnier in den USA, auf die sie sich in ihrem Teamcamp bei Orlando vorbereiten.