Kompany warnt vor Flamengo: "Kultur des Gewinnens"

Der FC Bayern geht mit großem Respekt in das Achtelfinale der Klub-WM, vertraut aber auch in die eigene Stärke.

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany hält vor dem Achtelfinale bei der Klub-WM große Stücke auf Gegner Flamengo. "Sie haben die Gewohnheiten eines Top-Teams in der Champions League", sagte der Belgier über den brasilianischen Traditionsverein vor dem Duell am Sonntag (22.00 Uhr MESZ/DAZN und Sat.1): "Es wird sich ähnlich anfühlen wie die Spiele, die wir auf höchstem Level bestreiten."

Entsprechend will sich der Rekordmeister, der am Samstag wegen eines Gewitters in Florida erst mit zweistündiger Verspätung nach Miami gereist war, auch nicht von der hitzigen Atmosphäre vor tausenden brasilianischen Fans im Hard Rock Stadium beeinflussen lassen. "Ich finde das positiv", sagte Verteidiger Jonathan Tah: "Es macht Spaß bei so einer Atmosphäre, auch wenn viele gegen uns sein werden."