Kovac nach 0:0 gegen Fluminense: "Fürs erste Spiel zufrieden"

Nachdem seine Mannschaft mit einem blauen Auge davongekommen war, wollte Niko Kovac nicht zu kritisch sein. "Wir Europäer denken, dass der Fußball nur bei uns stattfindet, aber in Südamerika wird auch richtig guter Fußball gespielt", sagte der Trainer von Borussia Dortmund nach dem mühsamen 0:0 gegen Fluminense zum Auftakt der Klub-WM: "Wir können es besser, aber fürs erste Spiel kann ich zufrieden sein."

Angesichts des Spielverlaufs war das Unentschieden schmeichelhaft, wenngleich die Brasilianer der härteste Gegner in Gruppe F gewesen sein dürften. "Dass wir in der Lage sind, besseren Fußball zu spielen, haben wir gezeigt", sagte Verteidiger Niklas Süle bei DAZN: "Aber das zählt nichts mehr hier, deswegen werden wir einiges investieren, um es im zweiten Spiel besser zu machen."

Dieses findet am Samstag (18.00 Uhr MESZ/DAZN und Sat.1) gegen Mamelodi Sundowns aus Südafrika statt, am 25. Juni geht es zum Abschluss der Gruppenphase in Cincinnati gegen Ulsan HD aus Südkorea. "Jeder hat richtig Bock auf diese Aufgabe hier", versicherte Süle.