Kovac stellt BVB-Profis freien Tag in Aussicht

Gewinnt der BVB die Gruppe F, spielt er sein Achtelfinale am 1. Juli in Atlanta. Der zusätzliche freie Tage im Vergleich zum Weiterkommen als Gruppenzweiter (Achtelfinale am 30. Juni in Charlotte) wäre angesichts der hohen Temperaturen und der Reisestrapazen sehr wertvoll. "Es gewinnt nicht unbedingt die beste Mannschaft, sondern die Mannschaft, die sich mit diesen Bedingungen am besten zurechtfindet", sagte Kovac.