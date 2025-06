FC Bayern: Neues Update zu Tah

Ablöse-Poker mit Bayer wohl beendet

Der Wechsel Tahs zu den Bayern in diesem Sommer ist bereits seit der vergangenen Woche fix und hätte eigentlich keine Ablöse erfordert. Da der Vertrag des Verteidigers in Leverkusen aber erst nach dem 30. Juni ausläuft, muss für die Klub-WM nachverhandelt werden. Dort bestreitet die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany ihr erstes Spiel bereits am 15. Juni.