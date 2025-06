Müller nach LA?: Mehr als „schönes Wetter und Show“

Das Transferfenster in den USA öffnet am 25. Juli. „Spieler, die bei der Klub-WM aktiv sind, bekommen bei uns danach ihre Pause. Wir haben Erfahrung damit, neue Spieler gut in die Mannschaft zu integrieren – das wäre kein Problem“, sagte Cherundolo, dessen Team mit einer 0:2-Niederlage gegen den FC Chelsea in die Klub-WM gestartet ist.