Neuer warnt vor Boca: "Cool bleiben"

Kapitän Manuel Neuer von Fußball-Rekordmeister Bayern München hat vor dem zweiten Gruppenspiel bei der Klub-WM gegen die Boca Juniors zur Besonnenheit gemahnt. Angesichts der zu erwartenden hitzigen Atmosphäre sei es wichtig, „dass wir bei uns bleiben, dass wir cool bleiben und uns auf unsere Stärken konzentrieren“, sagte Neuer vor der Partie in Miami in der Nacht zu Samstag (3.00 Uhr MESZ) den Vereinsmedien der Münchner.

„Wir erwarten auf alle Fälle eine gute Atmosphäre“, sagte Neuer: „Wir haben mitbekommen, wie das Spiel gegen Benfica gelaufen ist“. Gegen Benfica Lissabon war Boca am Montag mit einem 2:2 in die Klub-WM gestartet. Neben lautstarker Unterstützung von zehntausenden argentinischen Fans auf den Rängen gab es in dem Spiel drei Rote Karten, zwei davon für Boca.