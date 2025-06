Pressestimmen zur Klub-WM: "So klebrig wie die feucht-heiße Abendluft in Florida"

Justin Schroll 15.06.2025 • 18:43 Uhr Die vielerorts ungeliebte Klub-WM in den USA startet mit einer Nullnummer. Die internationale Presselandschaft fremdelt noch ein wenig mit dem Turnier.

Rein sportlich war der Auftakt zur viel kritisierten Klub-WM in den USA zwischen dem ägyptischen Klub Al-Ahly und Inter Miami eine Nullnummer, die wohl schnell in Vergessenheit geraten wird.

{ "placeholderType": "MREC" }

Entgegen den schlimmsten Befürchtungen war die Partie bei hoher Luftfeuchtigkeit mit gut 60.000 Zuschauern im Hard Rock Stadium in Miami Gardens jedoch gut besucht - auch wenn vereinzelte Tickets vor Anpfiff verschenkt wurden.

Trotzdem riss das Duell zwischen den Afrikanern und der Truppe um Superstar Lionel Messi die Medienlandschaft nicht gerade von den Sitzen. Vielen Zeitungen war der Auftakt nur eine Randnotiz wert – samt kritischem Unterton.

SPORT1 fasst internationale Pressestimmen zusammen.

{ "placeholderType": "MREC" }

England

The Telegraph: „Ein ungeliebtes Turnier bekam mit dem Spiel zwischen Lionel Messis Inter Miami und Ägyptens Al-Ahly den verdienten Auftakt. Torlos, aber zum Glück nicht gänzlich seelenlos, auch wenn es sich manchmal so klebrig anfühlte wie die feucht-heiße Abendluft in Florida.“

In einem Kommentar in The Telegraph heißt es unterdessen: „Leere Plätze, erschöpfte Spieler, übermäßige Hitze – das Turnier, das die FIFA in Verlegenheit bringen könnte. Der Verband wird die Klub-Weltmeisterschaft zweifellos als Triumph bezeichnen, aber sie schwimmt auf einer Welle der Gleichgültigkeit.“

BBC Sport: „Diese in manchen Kreisen viel geschmähte Veranstaltung mag zwar torlos begonnen haben, aber endlich kann man über den Fußball reden – oder doch nicht? Der Spieltag war das erste Mal in dieser Woche, dass es sich so anfühlte, als ob ein bedeutendes Turnier bevorstünde.“

The Sun beschäftigte sich in Form eines Wortspiels vor allem mit David Beckham, dem Miteigentürmer von Inter Miami, der gerade erst vom britischen König Charles III. zum Ritter geschlagen wurde: „FORGET the scoreline – this was a knight to remember for Sir David Beckham.“ Auf Deutsch: „VERGESSEN Sie das Ergebnis – dies war ein denkwürdiger Ritterschlag für Sir David Beckham“, wobei night (Abend) durch knight (Ritter) ersetzt wurde.

{ "placeholderType": "MREC" }

The Times: „(FIFA-Präsident) Gianni Infantino weicht dem Verkehr aus, während gepanzerte Fahrzeuge und eine extravagante Show vor dem Spiel für Aufsehen sorgten, bevor Inter Miami und Al-Ahly mit einem 0:0 in den amerikanischen Traum der FIFA starteten.“

Daily Mail: „Lionel Messis Enttäuschung an einem Abend voller Glanz und Glamour.“

Italien

La Gazzetta dello Sport: „Messi sticht nicht: Torloses Remis zwischen Al-Ahly und Inter Miami im Eröffnungsspiel der Klub-WM.“

Frankreich

L’Équipe: „Ein trauriges 0:0 zum Auftakt.“

Spanien