Ricken will Titel gewinnen

Sport-Geschäftsführer Lars Ricken will mit Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund so schnell wie möglich Titel gewinnen. "Ich habe das hier in Miami erlebt, wie die Florida Panthers nach ihrem Titel durch die Straßen gefahren sind – Hunderttausende Fans haben gefeiert. Ich würde das gerne mal wieder selbst erleben – nicht nur als Zuschauer, sondern als Beteiligter", sagte Ricken im Sky-Interview am Rande der Klub-WM in den USA.

Die Trophäe wäre dem Champions-League-Sieger von 1997 egal. "Ob Meisterschaft, Pokal, Champions League oder Klub-WM – am Ende geht’s darum, gemeinsam etwas Großes zu erreichen", sagte Ricken, der sich dafür einen guten Start in die neue Saison wünscht: "Wir haben in der Hinrunde zu viele Punkte liegen lassen – das war in den letzten Jahren leider öfter so. Wir müssen künftig von Beginn an geschlossen und fokussiert in die Saison starten."