Rufer besorgt: "Das Niveau ist sehr niedrig"

Der frühere Werder-Stürmer Wynton Rufer sorgt sich um den Fußball-Nachwuchs in Neuseeland.

Der ehemalige Bundesliga-Profi Wynton Rufer macht sich um den Fußball-Nachwuchs in seinem Heimatland Neuseeland Sorgen. „Insgesamt ist das Niveau sehr niedrig. Man kann das überhaupt nicht mit Europa vergleichen. Ich bin nicht gerade begeistert von der Jugendförderung hier in Neuseeland“, sagte der 62-Jährige dem kicker vor dem Start der Klub-WM in den USA (14. Juni bis 13. Juli).

Man habe in Neuseeland zwar „ein paar sehr gute Talente, auch auf den Inseln“, so Rufer, „aber es wird sehr wenig für sie gemacht. Das System ist nicht gut.“ Neuseeland ist beim Mammutturnier in den USA durch den Auckland City FC vertreten. Der Amateurklub trifft am Sonntag (18.00 Uhr/Sat.1 und DAZN) zum Auftakt der Gruppenphase auf Bayern München. Rufer selbst leitet seit 1997 eine Fußball-Akademie in Neuseeland.

„Wir haben nur fünf Millionen Einwohner, und wenn es in den Medien um Sport geht, dann oft um Rugby. Fußball bekommt wenig Anerkennung. Wir haben viele Champions in allen Sportarten - nur im Fußball nicht“, sagte der frühere Nationalspieler, der in der Bundesliga für Werder Bremen und den 1. FC Kaiserslautern stürmte.