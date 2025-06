Schlechtes Omen für FC Bayern: Pech-Schiri pfeift

Der FC Bayern ist mit zwei Siegen aus zwei Spielen stark in die Klub-WM gestartet. Doch im dritten Gruppenspiel gegen Benfica Lissabon am Dienstag (21 Uhr im SPORT1 -Liveticker ) könnte nun ein schlechtes Omen lauern.

Der 36-Jährige pfiff die Münchner zuletzt zweimal in der Champions League - beide Spiele gingen verloren.

FC Bayern mit schlechten Erinnerungen an Letexier

Im Achtelfinal-Hinspiel am 14. Februar 2024 unterlagen die Bayern bei Lazio Rom mit 0:1. Besonders bitter: Dayot Upamecano verschuldete einen Elfmeter und sah obendrein die Rote Karte. Zwar konnten die Münchner die Niederlage im Rückspiel noch drehen, doch das Spiel in Rom bleibt in Erinnerung.