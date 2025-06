Schützenfest bei der Klub-WM! "Es ist den Bayern fast peinlich"

Der FC Bayern überrollt bei der Klub-WM Außenseiter Auckland City. Die Show von Kingsley Coman, Michael Olise und Co. bleibt auch von Experte Michael Ballack nicht unbemerkt.

Der FC Bayern überrollt bei der Klub-WM Außenseiter Auckland City. Die Show von Kingsley Coman, Michael Olise und Co. bleibt auch von Experte Michael Ballack nicht unbemerkt.

Der FC Bayern kennt keine Gnade: Beim Auftaktspiel der Klub-WM überrollte der deutsche Rekordmeister Außenseiter Auckland City in der ersten Halbzeit regelrecht. Es bahnt sich der höchste Erfolg in der Geschichte des Wettbewerbs an.