Sechsmal Note 5! Bayern-Stars abgestraft

Stefan Kumberger 25.06.2025 • 00:09 Uhr Die Spieler des FC Bayern enttäuschen beim letzten Gruppenspiel der Klub-WM. Neben Debütant Tom Bischof bleibt auch Leroy Sané weit hinter seinen Möglichkeiten. Die SPORT1-Einzelkritik.

Schlechte Leistungen bei der Hitzeschlacht von North Carolina! Einige Bayern-Stars haben beim letzten Gruppenspiel der Klub-WM enttäuscht.

Neuzugang Tom Bischof gab gegen Benfica Lissabon ein schwaches Debüt (0:1). Auch Joao Palhinha und Sacha Boey hatten einen unglücklichen Auftritt.

Leroy Sané zeigte einmal mehr, warum er seine Top-Leistungen aus früheren Zeiten nicht mehr erreicht.

Insgesamt hagelt es sechsmal die Note 5 für die Bayern-Stars. Die SPORT1-Einzelkritik.

Upamecano planlos unterwegs

Manuel Neuer: Beim Gegentor eigentlich schuldlos, da Andreas Schjelderup zu frei zum Abschluss kam. Hätte seine Vorderleute auch einmal deutlich zurechtstutzen können – da lief einfach zu viel schief. Bewegte sich als einziger Bayern-Spieler aus der Startelf auf Normal-Niveau. Gab gerade in der zweiten Halbzeit immer wieder den gütigen Herbergsvater für seine Kollegen, indem er Wasser und Elektrolyte verteilte. SPORT1-Note: 2

Sacha Boey: Wieder als Rechtsverteidiger im Einsatz, aber bei Weitem nicht so stark wie gegen Auckland City. Reagierte beim ersten Gegentor zu spät und ließ Schjelderup viel zu viel Platz – entsprechend locker traf der Norweger. Konnte weder defensiv noch offensiv überzeugen. Nach einer guten Stunde musste er angeschlagen ausgewechselt werden. SPORT1-Note: 5

Dayot Upamecano: Deutlich besser unterwegs als Innenverteidiger-Kollege Stanisic, aber auch der Franzose wirkte oftmals wacklig. Einige seiner Rettungsaktionen wirkten zufällig – ein sicherer Turm in der Schlacht war „Upa“ in den ersten 45 Minuten nicht. Auch nach der Pause in einer Szene planlos unterwegs. Da hatte der Franzose Glück, dass Neuer parierte. In der 56. Minute für Tah ausgewechselt. SPORT1-Note: 4

Stanisic überfordert

Josip Stanisic: Erlebte eine grauenvolle erste Halbzeit. Beim 0:1 nicht auf der Höhe und danach gegen Vangelis Pavlidis und vor allem gegen Ángel di María immer wieder überfordert. Konnte seine Fehlerquote zwar einigermaßen senken, wirkliche Sicherheit strahlte er aber die ganze Partie über nicht aus. Überließ es Jonathan Tah nach dessen Einwechslung, die Chefrolle einzunehmen, und hielt sich deutlich zurück. SPORT1-Note: 5

Raphael Guerreiro: Hätte Stanisic oftmals deutlich mehr unterstützen müssen, war aber zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Dementsprechend war seine linke Seite im ersten Abschnitt ein Problemfeld der Bayern. Verbesserte sich im Laufe der Partie ein wenig, blieb aber deutlich unter dem Radar. Insgesamt eine von vielen Partien, die am Portugiesen größtenteils vorbeilief. SPORT1-Note: 5

Aleksandar Pavlovic: Einziger kleiner Lichtblick in der ersten Halbzeit. Der 21-Jährige versuchte immerhin, etwas Ruhe und Ordnung in das bayerische Spiel zu bringen – doch auch seine Aktionen waren nicht fehlerfrei. Tauchte gerade in der zweiten Halbzeit öfter im gegnerischen Strafraum auf und hatte tatsächlich auch Torchancen, die aber ungenutzt blieben. SPORT1-Note: 3

Palhinha wirkt unzufriden

Joao Palhinha: Dieser Auftritt war erneut keine Werbung in eigener Sache. Bemühte sich zwar, konnte das Spiel aber nicht an sich reißen. Versuchte oftmals, die Dinge aus dem Stand heraus zu regeln – was aber natürlich nicht immer geht. Wirkte kurz vor der Halbzeitpause zu Recht sehr unzufrieden mit sich und seinen Kollegen. Wurde in der Pause durch Kimmich ersetzt. SPORT1-Note: 5

Leroy Sané: War als einziger Feldspieler mit einem langärmligen Trikot unterwegs. Ermöglichte den Portugiesen in der 9. Minute deren erste gute Chance – das war richtig schwach. Fiel auch in der Folge vor allem durch Fehlpässe, verlorene Zweikämpfe und kraftlose Abschlussversuche auf – selbst allein vorm Benfica-Keeper (51. Minute) ging keine Gefahr von ihm aus. Immerhin stimmte in Halbzeit zwei der Wille, doch seine fehlende Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor (zum Beispiel in der 87. Minute) sprach mal wieder Bände … SPORT1-Note: 5

Tom Bischof: Feierte sein Debüt beim FC Bayern und durfte gleich auf der Zehner-Position ran. Traf in der ersten Halbzeit zu viele falsche Entscheidungen und verlor oftmals allzu leicht den Ball. Im direkten Duell mit Ex-Bayer Renato Sanches lediglich zweiter Sieger – und zwar eindeutig. In der Halbzeitpause wechselte ihn Kompany aus. Für ihn kam Kane. SPORT1-Note: 5

Müller tut sich schwer

Serge Gnabry: Gegen die Boca Juniors war er noch als Zehner im Einsatz, diesmal kam er über den linken Flügel. Zeigte sich durchaus gewillt, aber seine Offensivaktionen fielen größtenteils schwach aus. Nur ein Flankenlauf in der 44. Minute war sehenswert. Wurde in der Pause ausgewechselt. SPORT1-Note: 4

Thomas Müller: Statt Harry Kane in der Sturmspitze im Einsatz. Werkelte dort viel herum, doch lange Zeit gelang auch ihm nichts. Dem Urgestein war dann auch schon schnell die Unzufriedenheit anzusehen und er versuchte gestenreich, seine Mitspieler wachzurütteln. Harmonierte mit den eingewechselten Kane, Kimmich und Olise deutlich besser als mit deren Vorgängern. Tat sich insgesamt aber auch schwer. SPORT1-Note: 4

Olise unverzichtbar?

Michael Olise: Kam in der Pause für Gnabry ins Spiel und brachte viel Schwung mit. Dribbel- und Passstark sorgte er auf der rechten Seite für deutlich mehr Furore als sein Vorgänger – wenn auch ihm nicht alles gelang. Lieferte den Beweis, dass der FC Bayern auf ihn wirklich nur sehr, sehr schwer verzichten kann. SPORT1-Note: 2

Joshua Kimmich: Durfte nach der Pause für Palhinha ran und war umgehend ein Aktivposten. Erzielte das vermeintliche 1:1, das aber aufgrund einer Abseitsstellung nicht gegeben wurde. Beim Zurücklaufen mit deutlichen Defiziten, aber grundsätzlich jemand, der das bayerische Spiel besser machte. SPORT1-Note: 3

Tah bringt Ordnung ins Spiel

Harry Kane: Wurde in der Halbzeitpause für Bischof eingewechselt. Sorgte selbstredend für deutlich mehr Qualität in der Offensive, aber hätte angesichts seiner Qualität noch mehr Einfluss nehmen können beziehungsweise müssen. SPORT1-Note: 4

Jonathan Tah: Kam in der 57. Minute für Upamecano ins Spiel und brachte tatsächlich mehr Ordnung in die Partie. Übernahm auch größtenteils das Aufbauspiel. SPORT1-Note: 3