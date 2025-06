"Sehr extrem": Bayern vor Hitzeschlacht in Charlotte

Die Spieler des FC Bayern gehen mit viel Respekt vor einer möglichen Hitzeschlacht in das letzte Gruppenspiel bei der Klub-WM. "Es ist sehr extrem. Man muss das erlebt haben, um es sich vorstellen zu können. Es ist wirklich sehr krass", sagte Nationalspieler Leon Goretzka vor der Partie gegen Benfica Lissabon am Dienstag (21.00 Uhr MESZ/DAZN und Sat.1) in Charlotte, wo am Spieltag gefühlte Temperaturen um die 40 Grad erwartet werden.