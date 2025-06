Sergio Ramos' Monterrey ist Dortmunds Achtelfinalgegner

Das Team des spanischen Routiniers gewinnt sein Gruppenfinale 4:0 gegen die Urawa Red Diamonds. Das Duell mit dem BVB steigt am 1. Juli in Atlanta.

Das Team des spanischen Routiniers gewinnt sein Gruppenfinale 4:0 gegen die Urawa Red Diamonds. Das Duell mit dem BVB steigt am 1. Juli in Atlanta.

Borussia Dortmund bekommt es im Achtelfinale der Klub-WM mit dem mexikanischen Spitzenteam CF Monterrey zu tun. Die Mannschaft mit dem spanischen Abwehrroutinier Sergio Ramos bezwang die Urawa Red Diamonds aus Japan mit 4:0 (3:0) und beendet die Gruppe E somit als Tabellenzweiter. Das Duell mit den Dortmundern, die die Gruppe F gewonnen haben, findet am 1. Juli in Atlanta statt.

Monterrey sei „eine Mannschaft, gegen die Borussia Dortmund noch nie gespielt hat“, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl: „Wir haben Lust drauf, wir nehmen die Herausforderung an - und wir wollen unbedingt eine Runde weiterkommen.“

Ebenfalls weiter ist Champions-League-Finalist Inter Mailand, der sich 2:0 (0:0) gegen River Plate aus Buenos Aires durchsetzte. Francesco Pio Esposito (72.) und Alessandro Bastoni (90.+3) erzielten die Treffer für die Italiener, aufseiten der Argentinier flogen Lucas Martinez Quarta (66.) mit Rot und Gonzalo Montiel (90.+6) mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Inter spielt im Achtelfinale am 30. Juni in Charlotte gegen die Brasilianer Fluminense, die in der Dortmunder Gruppe Zweite geworden waren.