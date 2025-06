Siegtreffer gegen Porto: Messi lässt Miami jubeln

Dank Superstar Lionel Messi steht Inter Miami bei der Klub-WM dicht vor dem Einzug ins Achtelfinale: Der frühere Weltfußballer erzielte in Atlanta mit einem wunderbaren Freistoß den entscheidenden Treffer zum 2:1 (0:1)-Sieg gegen den FC Porto.

Miami, das im Auftaktspiel ein 0:0 gegen Al-Ahly aus Kairo geholt hatte, bleibt damit ungeschlagen und hat wie die Brasilianer von Palmeiras vier Punkte auf dem Konto. Palmeiras, das am Donnerstag Al-Ahly 2:0 (0:0) gewann, trifft am letzten Spieltag auf Miami. Bei einem Unentschieden wären beide Teams für für die Runde der letzten 16 qualifiziert. Al-Ahly und Porto, die beide bislang nur einen Punkt geholt haben, droht das Aus.

Im riesigen Mercedes-Benz Stadium in Atlanta ging Porto früh durch einen Foulelfmeter von Samu Aghehowa (9.) in Führung. Nach der Pause drehte dann aber Inter auf, kam zunächst durch einen tollen Abschluss von Telasco Segovia (47.) zum Ausgleich - ehe dann Messi in der 54. Minute seinen großen Moment hatte.