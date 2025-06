Derart überschwängliche Worte hört man von Niko Kovac nicht so häufig. Ein Spieler hat es dem BVB-Coach besonders angetan.

„Daniel ist ein Laufwunder. Ich habe so etwas in der Form noch nicht erlebt, wie viel er läuft. Er spult jedes Mal seine zwölf, zwölfeinhalb Kilometer ab, egal ob es heiß oder kalt ist“, schwärmte Kovac auf der Pressekonferenz vor dem zweiten Gruppenspiel bei der Klub-WM gegen die Mamelodi Sundowns (ab 18 Uhr im LIVETICKER) .

„So etwas habe ich wirklich noch nicht gesehen“

Svensson trotzt den extrem schwierigen Bedingungen bei der Klub-WM und liefert bisher auch beim neuen Wettbewerb in den USA ab. „Das ist einzigartig, also so etwas habe ich wirklich noch nicht gesehen“, lobte Kovac: „Das gibt uns eine gewisse Sicherheit nach vorne und nach hinten.“