Tah will von Kompany lernen: "Kann mir viel geben"

Fußball-Nationalspieler Jonathan Tah will nach seinem Wechsel zum FC Bayern vor allem von der Erfahrung von Trainer Vincent Kompany profitieren. "Ich habe ihn natürlich verfolgt, ich bin ja ein Hamburger Jung. Er war ein großartiger Spieler, ein großartiger Leader", sagte Tah über den früheren Weltklasse-Innenverteidiger: "Ich habe in den Gesprächen mit ihm gemerkt, dass er mir viel geben kann."

Tah will nach seinem Wechsel von Bayer Leverkusen nach München auch bei den Bayern "Verantwortung übernehmen", sagte er bei seiner Vorstellung in Orlando am Freitag: "In den Gesprächen wurde mir natürlich eine Rolle aufgezeigt, die ich haben kann. Aber die will ich mir hart erarbeiten. Ich bin hier hergekommen, um mich zu challengen."