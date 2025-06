Weg zur Klub-WM versperrt: Inter-Stürmer sitzt im Kriegsgebiet fest

Der iranische Nationalspieler Mehdi Taremi kann nicht ausreisen, weil der Luftraum über seiner Heimat wegen des Kriegs mit Israel gesperrt ist. Das Auftaktspiel in Los Angeles verpasst er.

Der 32-Jährige sitzt in seinem Heimatland fest, aufgrund der Eskalation des Konflikts mit Israel bekam der 32-Jährige keinen Flug in die USA. Das bestätigte Inter der Nachrichtenagentur AFP. Zuletzt hatte Taremi mit der Nationalmannschaft des Iran in der WM-Qualifikation gegen Nordkorea (3:0) gespielt.