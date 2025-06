Wackelabwehr! BVB-Stars schlagen Alarm

Dieser Plan ging völlig in die Hose. BVB-Trainer Niko Kovac betonte vor dem 4:3-Zittersieg gegen die Mamelodi Sundowns , wie wichtig es gegen die Südafrikaner sein werde, den Ball zu haben - gerade wegen der extremen Hitze vor Ort. Doch dieses Vorhaben ging mächtig schief.

Die Folge: Die Dortmunder liefen fast nur hinterher und ließen ganze 16 Schüsse (elf aus dem eigenen Strafraum) von Mamelodi zu. Torhüter Gregor Kobel rettete mehrmals in höchster Not, zweimal zitterte das Aluminium. Auch deshalb wirkte Kobel nach der Partie angefressen.

BVB-Torwart Kobel wird deutlich

BVB-„Fehlerkette“ führt zu Gegentoren

Ähnlich war die Gefühlslage bei Waldemar Anton, der sich während des Spiels schon mehrfach bei seinen Vorderleuten beschwerte. „Wir sind in den Aktionen ein paar Schritte zu spät gewesen und haben es dem Gegner zu einfach gemacht. Da waren wir vielleicht zu gierig auf den Ball.“

„Das war eine kleine Fehlerkette. Die fängt vorne an, ich steche dann zu früh raus“, analysierte der 28-Jährige das erste Gegentor: „Da müssen wir die Tiefe einfach besser sichern. Danach waren wir da, haben viele Balleroberungen gehabt, viele Chancen herausgespielt und wenig zugelassen.“

Kovac in Personalnot?

„Ich habe mir schon mehr erwartet“, gab auch Kovac zu, der sich vor allem an den Nachlässigkeiten nach der 4:1-Führung störte, die das Spiel überhaupt erst noch einmal spannend machten. „Natürlich ärgert mich das, kann das aber auch sehr gut einschätzen. […] Du musst als Spitzenmannschaft schon versuchen vier Tore zu schießen, du darfst aber eben nicht so viele kassieren.“

Gründe dafür fand Kovac einige: Unter anderem waren die „Außenverteidiger zu hoch aufgerückt“, das „Mittelfeld muss besser abkippen“ und „die Sechser dürfen nicht so rausstürzen“.

Doch der Coach gab auch zu, dass die personelle Situation in der Abwehr angespannt ist.

Personalnot in der Defensive – Kovac fehlen Alternativen

Mit Nico Schlotterbeck und Emre Can fehlen dem BVB zwei wichtige Spieler in der Innenverteidigung verletzungsbedingt. Beide absolvieren aktuell auf Mallorca ihr Reha-Programm.

Mit Niklas Süle, Waldemar Anton und dem vor Kurzem zum Innenverteidiger umgeschulten Ramy Bensebaini kommen für den BVB-Coach gerade nur drei Spieler für die Rolle im Abwehrzentrum in Frage. Alleskönner Julian Ryerson ist als Backup eingeplant.

Dass Kovac Filippo Mané in diesem Zusammenhang nicht einmal erwähnte, spricht Bände. Der Youngster sollte in der abgelaufenen Saison eigentlich den nächsten Schritt machen. Doch der 20-Jährige kommt – auch aufgrund von Verletzungen – nicht richtig in Tritt.