Bayern-Boss mit scharfer Kritik

Die Kritik aus Deutschland an der Klub-WM kommt bei Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen nicht gut an.

Die derzeit in den USA stattfindende Klub-WM erfährt vor allem aus Deutschland viel Kritik . Kritik, mit der Bayern -Boss Jan-Christian Dreesen so gar nichts anfangen kann. „Alle die, die in Deutschland im Wesentlichen meckern, sollten einmal herkommen und sich das vor Ort anschauen“, sagte er, von SPORT1 angesprochen, bei einem Fantreffen in Atlanta.

„Es fängt schon damit an, dass es solche Veranstaltungen wie diese hier von uns ganz viele gibt - und das ist nicht kommerziell, das ist direkt an den Menschen, an den Fans, an denen, die es angeht“, so Dreesen.