Blatter: "Wir haben den Fußball an Saudi-Arabien verloren"

„Wir haben den Fußball an Saudi-Arabien verloren. Wir haben ihn offeriert und die haben ihn genommen“, sagte der 88-Jährige in einem Interview mit RTL/ntv und ergänzte: „Und erstaunlicherweise gibt es innerhalb der FIFA keine Opposition dagegen.“

Klub-WM: Saudi-Arabien an Finanzierung beteiligt

Zudem beteiligte sich der saudische Staatsfonds PIF an der Finanzierung der neuen Klub-WM , die erstmals mit 32 Mannschaften ausgespielt wird und am Sonntag mit dem Finale zwischen Paris-Saint Germain und dem FC Chelsea endet.

Kritik an der Klub-WM

Blatter hinterfragt FIFA-Führungsstil

Damit spielte Blatter auf den jüngsten Eklat in Asunción an: FIFA-Chef Infantino hatte im Mai nach einer Reise mit Donald Trump in den Nahen Osten den offiziellen Beginn der Versammlung in Paraguay um mehrere Stunden verpasst.