Einzelkritik: Note 5 für BVB-Abwehr - wenige Lichtblicke

GREGOR KOBEL: Rettete den BVB schon mehrmals in diesem Wettbewerb. Gegen Real konnte er einem leidtun. Konnte sich kein einziges Mal richtig auszeichnen. Die ersten beiden ernsthaften Annäherungen schlugen in seinem Kasten ein (10., 20.) – ohne Chance. Abgesehen von zwei abgefangenen Bällen, war er im zweiten Durchgang nahezu beschäftigungslos und bei Mbappés Seitfallzieher machtlos. SPORT1-Note: 3

BVB-Abwehr leistet sich schwere Aussetzer

DANIEL SVENSSON: Sein bislang schwächster Auftritt im BVB-Trikot. War mit dem Madrider Starensemble überfordert, wirkte fast schon eingeschüchtert. Sinnbildlich war sein Eckball in Hälfte eins. Machte den Ball in die Tiefe auf Vinícius Junior mit einem unglücklichen Klärungsversuch erst gefährlich (40.). Im zweiten Durchgang schob er mehrmals von hinten an, streute aber zu viele leichte Fehler ein. SPORT1-Note: 5

JULIAN RYERSON: García stellte ihn gleich zu Beginn mehrmals vor große Probleme. Kam dem Flügelflitzer kaum hinterher. Das Engagement konnte man ihm nicht absprechen – doch das allein reicht auf dem Niveau nicht. Sein Eckstoß von links landete direkt in den Armen von Courtois. Rückte nach der Pause für Süle in die Dreierkette. Gab lautstark Kommandos, sportlich auszeichnen konnte er sich aber nicht mehr. SPORT1-Note: 5

Plan mit Sabitzer ging in die Hose

MARCEL SABITZER: Ersetzte Nmecha, um noch mehr Kompaktheit in Spiel der Dortmunder zu bringen. Dieser Plan ging komplett in die Hose. Gab beim 0:1 überhaupt keinen Druck auf Güler und rückte nicht raus (10.). Beim zweiten verzichtete er auf den Defensiv-Lauf. Durfte auch nach der Pause weitermachen, eine Steigerung blieb aus. Hatte jedoch mit der letzten Sekunde die Möglichkeit, den Ausgleich zu erzielen - Courtois hielt seinen Abschluss stark. SPORT1-Note: 5

Guirassy lange fast kein Faktor

SERHOU GUIRASSY: Im Achtelfinale noch mit dem Doppelpack, gegen Real prallte er an Rüdiger und Huijsen einfach ab. 23 Ballkontakte im kompletten Spiel (in der zweiten Hälfte mickrige acht) sprechen eine eindeutige Sprache. Obwohl Alonso noch vor ihm gewarnt hatte: Im Viertelfinale war er lange fast kein Faktor - trat erst mit seinem verwandelten Foulelfmeter in der Nachspielzeit in Erscheinung. SPORT1-Note: 5