Enrique warnt vor Chelsea: "Keine reine Formsache"

Im MetLife Stadium in New Jersey, wo in knapp einem Jahr auch das WM-Finale stattfinden wird, kommt es zum Aufeinandertreffen mit dem Conference-League-Sieger aus England. Paris, Double-Gewinner in Frankreich, kann Historisches schaffen und in jedem Wettbewerb, an dem der Klub 2024/25 teilgenommen hat, den Titel holen.