FC Bayern: So verlief die Musiala-Operation - Reha-Plan steht

Nationalspieler Jamal Musiala vom FC Bayern ist nach seiner schweren Verletzung erfolgreich operiert worden. Das teilte der Rekordmeister am Montagabend mit.

Musiala hatte sich am Samstag im Viertelfinale der Klub-WM gegen Paris Saint-Germain (0:2) bei einem Zusammenprall mit PSG-Keeper Gianluigi Donnarumma schwer verletzt. Bereits am Sonntagvormittag war er vom Teamquartier in Orlando wieder nach München geflogen.