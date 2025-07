FC Bayern: PSG-Spiel als Benchmark

Der Rekordmeister will in der neuen Saison den "nächsten Schritt" machen. Allzu viele Zugänge soll es trotz des Musiala-Schocks nicht mehr geben.

Für Bayern München soll die starke Vorstellung beim dramatischen Viertelfinal-Aus bei der Klub-WM gegen Paris Saint-Germain zur Benchmark werden. "Wir haben gegen eine der besten Mannschaften der Welt, wenn nicht gegen die beste, auf Augenhöhe in einer unglaublich attraktiven Art und Weise gezeigt, was dieser Verein kann, was dieser Verein möchte", sagte Sportvorstand Max Eberl nach dem 0:2 (0:1) gegen den Champions-League-Sieger in Atlanta/Georgia.