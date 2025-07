FIFA trifft "mehrere Gewerkschaften" - VDV nicht eingeladen

Darüber informierte der Fußball-Weltverband am Sonntag vor dem Finale der Klub-WM in den USA, es sei ein „produktives“ Meeting gewesen. Die deutsche Spielergewerkschaft VDV war allerdings weder involviert noch informiert, wie Geschäftsführer Ulf Baranowsky auf SID-Anfrage mitteilte.

„Wir waren bei dem Treffen in New York nicht dabei. Uns lag auch keine Einladung vor“, ließ er wissen: „Es wäre interessant zu wissen, wer genau sich da getroffen hat.“ Ob die internationale Spielergewerkschaft FIFPro in New York vertreten war, war zunächst unklar, eine Reaktion auf die entsprechende Anfrage stand am Sonntagmorgen noch aus.