FIFA: Trophäe und Büro im Trump Tower

SID 08.07.2025 • 07:20 Uhr Gianni Infantino stellt den Pokal der Klub-WM bis zum Finale in Manhattan aus. Dort will die FIFA künftig auch erreichbar sein.

Noch ein bisschen mehr Trump für die FIFA: Die vergoldete Trophäe der Klub-WM wird bis zum Finale am kommenden Sonntag im Trump Tower in New York ausgestellt. Gianni Infantino, Präsident des Fußball-Weltverbands, enthüllte den Pokal am Montag (Ortszeit) im Atrium des Gebäudes in Manhattan. Dort ist die Trophäe nun von Dienstag bis Samstag öffentlich zugänglich. Nebenbei verkündete Infantino, dass die FIFA im Trump Tower ein repräsentatives Büro eröffnen werde.

"Die FIFA ist eine globale Organisation, und um global zu sein, musst du auch lokal sein, du musst überall sein, also müssen wir auch in New York sein", sagte Infantino: "Nicht nur für die Klub-WM in diesem Jahr und die WM im nächsten Jahr." In Miami hat die FIFA bereits einen Sitz in den USA.