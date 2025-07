Go for Gold: Chelsea düpiert PSG im Klub-WM-Finale

Ein eiskalter FC Chelsea hat die verdutzten Ballzauberer von Paris Saint-Germain im Finale der neuen Mega-Klub-WM aus allen Träumen gerissen. Der Conference-League-Champion überraschte den klar favorisierten Champions-League-Sieger am Ende des vierwöchigen XXL-Turniers mit präzisem Konterspiel und gewann völlig verdient 3:0 (3:0). PSG blieb unter den Augen von Donald Trump in New Jersey der fünfte Titel einer bis dahin herausragend dominanten Saison verwehrt.

Gianni Infantino schaute sich das alles selbstgewiss an, für ihn war es ein Tag wie gemalt. Sein milliardenschweres Prestige-Turnier endete wunschgemäß pompös, das MetLife Stadium war ausverkauft - und sein „Buddy“ Trump schaute auch vorbei. Im New Yorker Trump Tower hatte der FIFA-Chef den Präsidenten der USA erneut ohne Angst vor zu großer Nähe gerühmt: beide Männer verbinde „eine großartige Freundschaft“. Seite an Seite geht es in Richtung WM 2026, insofern war das Klub-Turnier ein aufschlussreicher Blick in die nahe Zukunft.