Hummels' Urteil zur Musiala-Situation

Asya Menekse 10.07.2025 • 12:01 Uhr Mats Hummels spricht in seinem Podcast über die Verletzung von Jamal Musiala und beurteilt das Einsteigen von Gianluigi Donnarumma.

Ist Gianluigi Donnarumma schuld an der Horror-Verletzung von Jamal Musiala? Diese Frage treibt Spieler, Fans und Experten seit Tagen um. Mats Hummels hat eine eindeutige Antwort parat.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Das war eine ganz normale Aktion. […] Null brutal", sagte Hummels in seinem Podcast „Alleine ist schwer“.

Bayern Münchens Superstar Musiala hatte sich während der Klub-WM im Zweikampf mit PSG-Torhüter Donnarumma eine schwerwiegende Verletzung zugezogen, die ihn für mehrere Monate außer Gefecht setzen wird.

Hummels sah gefährliche Situation kommen

„Beide Spieler haben einen Anteil an der Verletzung. So würde ich es sagen“, meinte Hummels: „Man erkennt schon manchmal Situationen, die einfach riskant sind, bei denen man sich sehr schnell wehtun kann. Und das sah für mich schon in der Entstehung nach einer (Verletzung, Anm. d. Red.) aus.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Hummels, der in diesem Sommer seine Karriere beendet hatte, sieht also keinen Anlass, Donnarumma für diese Verletzung verantwortlich zu machen. Mit Musiala leidet er dennoch: „Die Verletzung, ganz schlimm, geiler Kicker, aber … also da passieren jedes Spiel härtere Situationen von Spielern und Torhütern, die deutlich unsauberer sind.“

Übrigens: Musiala selbst hatte erklärt, dass Donnarumma keine Schuld treffe.

Klub-WM? „Kein Riesenschmarrn“

Auch zur Klub-WM hat sich Hummels geäußert: „Ich will es gar nicht so schlecht reden, aber ich habe halt einfach nichts live gesehen, vielleicht ein-, zweimal, ein bisschen BVB gegen Real.“