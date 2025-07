Klub-WM: FC Bayern - PSG heute LIVE im Free-TV, Stream & Ticker - Musiala mit Startelf-Comeback

Bei der Klub-WM führte ihn Trainer Vincent Kompany wieder an die Mannschaft heran, der Offensivspieler wurde in drei von vier Spielen eingewechselt. Nun steht er wieder in der ersten Elf.

Klub-WM: So können Sie FC Bayern vs. PSG heute live verfolgen

Viertelfinale der Klub-WM

Anpfiff zwischen den Münchnern und PSG ist am Samstag um 18 Uhr deutscher Zeit (12 Uhr Ortszeit), gespielt wird im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta.

Das Duell beider Teams in der vergangenen Saison entscheid der FCB für sich. Die Münchner gewannen am 26. November 2024 mit 1:0 in der Champions League, Minjae Kim hatte am fünften Spieltag der Ligaphase das goldene Tor erzielt.