Klub-WM heute live: BVB - Real Madrid im Free-TV, Stream & Ticker

Borussia Dortmund bekommt es bei der Klub-WM im Viertelfinale mit dem ersten europäischen Topteam zu tun. Der BVB misst sich am Samstagabend um 22 Uhr deutscher Zeit mit Real Madrid.

Klub-WM heute: BVB - Real Madrid live verfolgen

„Wenn wir schon mal in New York sind, möchten wir dort auch bleiben, denn Halbfinale und Endspiel finden ebenfalls dort statt“, sagte Geschäftsführer Lars Ricken vor dem Kracher Xabi neues Team: „Wir stehen im Viertelfinale der WM und möchten nun auch nichts mehr ausschließen. Wir haben in 13 Monaten zweimal knapp gegen Real verloren und wissen, dass wir einen perfekten Tag benötigen, um sie zu besiegen.“