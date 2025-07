Klub-WM: Mega-Skandal! Enrique wird nach Abpfiff handgreiflich

PSG-Trainer Luis Enrique, Keeper Gianluigi Donnarumma und Abwehrspieler Achraf Hakimi waren auf PSG-Seite an den Rangeleien beteiligt.

Auch Chelseas Torschütze Joao Pedro war in die Auseinandersetzungen involviert. Enrique wurde dabei gegenüber Pedro handgreiflich und griff ihm ins Gesicht.

Was genau der Auslöser war, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar.

„Das darf dir als Trainer nicht passieren. Du hast eine Vorbildfunktion. Das hätte man auch so nicht erwartet. Aber es zeigt, unter welch großer Anspannung die Trainer arbeiten und dass auch ein Luis Enrique, den man eigentlich ganz anders kennt, auch die Nerven verliert, so wie sein ganzes Team in der letzten Viertelstunde“, sagte Experte Tobias Schweinsteiger bei DAZN.