Klub-WM: Trump sorgt für bizarre Szenen - Chelsea-Stars komplett irritiert

Donald Trump stellt sich beim Finale der Klub-WM selbst in den Mittelpunkt. Die Siegerehrung wird zu einer bizarren Inszenierung.

Donald Trump stellt sich beim Finale der Klub-WM selbst in den Mittelpunkt. Die Siegerehrung wird zu einer bizarren Inszenierung.

Donald Trump hat sich beim Finale der Klub-WM selbst in den Mittelpunkt gestellt. Der US-Präsident sorgte bei der Überreichung der neuen Trophäe an Sieger FC Chelsea für bizarre Szenen.

Zusammen mit dem FIFA-Präsidenten Gianni Infantino übergab Trump die goldene Pokal-Konstruktion an Chelsea-Kapitän Reece James. Doch während Infantino schnell zur Seite treten wollte, blieb Trump mit einem breiten Grinsen einfach mitten auf der Tribüne stehen.

Der 79-Jährige dachte offensichtlich gar nicht daran, den Spielern ihren Moment zu überlassen. Und so reckte James die Trophäe mit dem US-Präsidenten an seiner Seite in die Höhe - Trumps Hand dabei auf seiner Schulter.