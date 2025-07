Nach Musiala Verletzung: Das rät Matthäus jetzt Müller und dem FC Bayern

Matthäus fordert Müller-Verlängerung um ein halbes Jahr

Gegenüber Bild äußerte sich der Sky-Experte zur Situation rund um Musiala und schlägt vor, Müller doch noch einmal einen Kurzvertrag zu geben: „Der FC Bayern sollte sich in dieser Situation überlegen, ob Thomas Müller nicht noch einen Vertrag über ein halbes Jahr bekommen sollte. Die Saison in den USA startet dann ja erst und in der Zwischenzeit könnte er dem FC Bayern eine große Hilfe sein. Ähnlich wurde es ja auch von Bayern mit mir bei meinem Wechsel zu den New York Metro Stars gemacht. Auch die Fans würden sich mit Sicherheit freuen.“